Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

Сегодня, 17:54

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Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти
Фото из открытых источников

Первый случай произошел в Гатчине, где накануне в полицию обратился мужчина, лишившийся около полутора миллионов рублей. О подобных схемах обмана уже неоднократно сообщалось, но очередной аферист вновь воспользовался человеческой доверчивостью, предложив пожилому человеку приобрести акции подразделения Газпрома. Как выяснили полицейские, действовал злоумышленник по обычной схеме: телефонный звонок неизвестного, «заманчивое» предложение и передача номера счёта, на который необходимо перевести деньги. Криминальная история началась ещё в прошлом году, обманутый смог остановиться только тогда, когда сумма «размещённых активов» стала очень большой.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ещё одно уголовное дело, но в этот раз по факту кражи у пожилой женщины, возбудили вчера в Выборге. Там гражданка преклонного возраста обнаружила пропажу семнадцати тысяч рублей со своего банковского счёта. Правда, пропажа была выявлена ранее, накануне новогоднего праздника. Пенсионерка полагает, что деньги могли снять с использованием её банковской карты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Мошенники в очередной раз обобрали пожилых жителей Ленобласти

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