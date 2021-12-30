В Петербурге по городу гуляет одинокая черная свинья

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
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Сегодня днём горожане сняли на видео свинью, одиноко разгуливающую по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. По сообщению очевидцев, хозяев с ней не было.
Судя по всему, животное убежало или потерялось и передвигается по городу в поисках пищи. Видео со свиньёй обнародовали в группе «В Контакте», где большинство пользователей довольно сочувственно отнеслись к положению беспризорницы, поскольку по прогнозам метеорологов в ближайшее время температура воздуха начнёт опускаться. Напомним, что в городе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности уже с девяти вечера.
Одна из женщин сообщила, что видела, как животное по вечерам выгуливали ребята, проживающие в том районе, где происходила съёмка. Однако, кто они и где живут она не знает.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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