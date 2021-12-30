Полиция Петербурга разыскивает хулиганов, напавших на автобус с битами

Стражи правопорядка пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах конфликта, который накануне произошёл между водителем маршрутного автобуса и двумя мужчинами с бейсбольными битами.

По сообщениям очевидцев, на Малом проспекте Петроградской стороны двое мужчин, ехавших на иномарке, перегородили дорогу рейсовому автобусу. Выбежав из автомобиля с бейсбольными битами, они разбили боковое окно транспортного средства и пытались вытащить наружу водителя, однако того от нападения защитила закрытая дверь. Видя, что у них ничего не получается, хулиганы ретировались.

На данный момент появилась информация, что владелец Мерседеса, в котором ехали нападавшие, уже установлен. Предварительно, речь идёт о тридцатилетнем гражданине Азербайджана. Возможно, что он и есть один из злоумышленников.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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