Полиция Петербурга разыскивает хулиганов, напавших на автобус с битами

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
Стражи правопорядка пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах конфликта, который накануне произошёл между водителем маршрутного автобуса и двумя мужчинами с бейсбольными битами.
По сообщениям очевидцев, на Малом проспекте Петроградской стороны двое мужчин, ехавших на иномарке, перегородили дорогу рейсовому автобусу. Выбежав из автомобиля с бейсбольными битами, они разбили боковое окно транспортного средства и пытались вытащить наружу водителя, однако того от нападения защитила закрытая дверь. Видя, что у них ничего не получается, хулиганы ретировались.
На данный момент появилась информация, что владелец Мерседеса, в котором ехали нападавшие, уже установлен. Предварительно, речь идёт о тридцатилетнем гражданине Азербайджана. Возможно, что он и есть один из злоумышленников.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...Подробнее
С начала 2022 года в Пенсионном фонде России начался прием заявлений на денежные выплаты, которые ранее в ПФР не...Подробнее
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...Подробнее
Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...Подробнее
Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...Подробнее
В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...Подробнее
О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...Подробнее
Представители Сбербанка РФ анонсировали предоставление новых денежных выплат, которые будут доступны новым...Подробнее
С 1 января 2022 года пожилые граждане, которые раннее лишились помощи от властей, снова начнут получать выплаты. Деньги...Подробнее
В наступившем году российские граждане получат единовременную денежную выплату, размер которой составит около 19 тысяч...Подробнее
Комментировать