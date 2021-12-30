Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

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Сегодня днём, в районе двух часов, на восемьдесят втором километре трассы Р-23 «Псков» произошло столкновение трёх иномарок. Лобовой удар был настолько силён, что части разбитых автомобилей разлетелись по дороге.
В результате аварии двое водителей скончались на месте. Остальных участников ДТП из разбитых машин извлекали спасатели. Три человека были доставлены в больницу – тридцатисемилетняя женщина и две несовершеннолетние девочки восьми и одиннадцати лет.
Расследование проходит под надзором городской прокуратуры Гатчино, это же ведомство проводит проверку фактов и обстоятельств ДТП, отмечая, что под особый контроль будут взяты права и соблюдения законных интересов пострадавших детей.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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