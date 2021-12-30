Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

Вчера, 22:29

0

Image 16+
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе
Фото из открытых источников

Сегодня днём, в районе двух часов, на восемьдесят втором километре трассы Р-23 «Псков» произошло столкновение трёх иномарок. Лобовой удар был настолько силён, что части разбитых автомобилей разлетелись по дороге.

В результате аварии двое водителей скончались на месте. Остальных участников ДТП из разбитых машин извлекали спасатели. Три человека были доставлены в больницу – тридцатисемилетняя женщина и две несовершеннолетние девочки восьми и одиннадцати лет.

Расследование проходит под надзором городской прокуратуры Гатчино, это же ведомство проводит проверку фактов и обстоятельств ДТП, отмечая, что под особый контроль будут взяты права и соблюдения законных интересов пострадавших детей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

Вчера, 22:29

Во Всеволожском районе Ленинградской области во второй раз сгорела машина местного депутата

30-12-2021, 13:09

Главе Фрунзенского района Петербурга разбили нос за сделанное замечание

28-12-2021, 16:14

Приезжий из солнечной республики недолго радовался Петербургской щедрости

28-12-2021, 14:04

В городе Фролово произошла очередная массовая гибель людей

28-12-2021, 13:59

В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

27-12-2021, 11:54

Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

26-12-2021, 18:59

На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

26-12-2021, 10:54

Липовый «родственник» обокрал петербургских пенсионерок на четыреста тысяч

24-12-2021, 11:49

В Москве ребенок-лунатик босиком дошел до школы в 20-градусный мороз

22-12-2021, 18:34

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

14-12-2021, 13:19

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

14-12-2021, 12:49

В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

12-12-2021, 18:04

Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

12-12-2021, 17:39

В одном из торговых центров Северной столицы женщина едва не погибла во время падения лифта

24-11-2021, 23:14

В Петербурге 15-летний юноша получил в школе ножевое ранение

16-11-2021, 20:44

Пьяный житель Петербурга убил лампой сожителя матери

16-11-2021, 12:39

«Первый канал» и «Человек и закон» оболгали бизнесмена Медведева

10-11-2021, 21:34

В Петербурге при задержании телефонного мошенника погиб боец СОБРа

9-11-2021, 10:49

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

8-11-2021, 10:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

Пенсионерам в РФ назвали размер разовой выплаты за высокую инфляцию в 2022 году

1-01-2022, 17:29

0

Сумма денежной компенсации, которая будет предоставлена пенсионерам за высокий показатель инфляции, была названа...

Подробнее
ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня

ПФР: 18 000 рублей начнут выдавать с сегодняшнего дня

Вчера, 14:14

0

С сегодняшнего дня россияне начнут получать денежные выплаты от Пенсионного фонда (ПФР). Выдача денег гражданам будет...

Подробнее
Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

Эксперты раскрыли неприятную информацию о компенсации пенсионерам за высокую инфляцию

2-01-2022, 19:04

0

Индексация пенсий неработающим пенсионерам в России вот уже несколько недель является «горячей» темой для СМИ. С Нового...

Подробнее
Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе 2022 года

Названы пенсионеры в РФ, которым не повысят пенсии в январе 2022 года

Вчера, 09:09

0

Далеко не всем пенсионерам в январе повысят пенсию, предупреждают эксперты. О том, кому не стоит ожидать повышения...

Подробнее
Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате

2-01-2022, 22:54

0

Пожилых граждан РФ обрадовали новостью, сообщив о том, что их ждет единоразовая денежная выплата. Власти уже подписали...

Подробнее
Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

Деньги «обнулятся»: что ждет всех граждан в России с наличкой

1-01-2022, 16:34

0

Финансовые аналитики спрогнозировали статус наличных средств, который может обновиться уже в текущем году. Эксперты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

Депутат Госдумы заявил об окончании эффекта пенсионной реформы

2-01-2022, 15:14

0

В Госдуме призвали спасать пенсионную систему России. В частности, эту тему затронул депутат Госдумы от КПРФ Алексей...

Подробнее
ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

ПФР: Некоторые пенсионеры в России получат 10 тысяч рублей в 2022 году

1-01-2022, 11:19

0

Прибавку в 10 тыс. рублей в 2022 году смогут получить некоторые пенсионеры. В Пенсионном фонде объяснили, кто может...

Подробнее
Дождались? Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий РФ

Дождались? Раскрыта схема дополнительной индексации пенсий РФ

Вчера, 15:29

0

О дополнительной выплате для пенсионеров рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...

Подробнее
С 1 января 2022 выдают по 15 700 рублей на одного: Оформить такую выплату очень просто

С 1 января 2022 выдают по 15 700 рублей на одного: Оформить такую выплату очень просто

1-01-2022, 15:19

0

О деталях получения новой денежной помощи от государства сообщили в региональных министерствах труда и социальной...

Подробнее

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться