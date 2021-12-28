Во Всеволожском районе Ленинградской области во второй раз сгорела машина местного депутата

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Полицией района возбуждено уголовное дело по факту умышленного поджога автомобилей в Буграх. Сгорело два транспортных средства, причём одно хозяином одного из них является депутат местного муниципалитета, попадающий в подобную ситуацию во второй раз подряд.
Когда вызванные сотрудники прибыли на место происшествия, ими было обнаружено, что в результате пожара полностью выгорели два автомобиля. Один из них принадлежал сотруднику «скорой помощи», а второй депутату Бугровского СП Андрею Тиликину.
Как считает сам депутат, поджог имеет прямую связь с его профессиональной деятельностью, так как он и его коллеги пытаются добиться аудита финансово-хозяйственной деятельности чиновников из местной администрации.
По сообщениям очевидцев, пострадавших машин могло быть больше, от места возгорания они успели оттащить в безопасное место ещё два автомобиля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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