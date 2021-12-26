Главе Фрунзенского района Петербурга разбили нос за сделанное замечание

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
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Как сегодня выяснили СМИ, накануне произошёл инцидент между курьером-мигрантом и главой Фрунзенского района города. В ответ на замечание чиновника на то, что приезжий неправильно припарковался, тот в ответ пустил в ход кулаки.
Выяснение отношений для госслужащего закончилось плачевно. Буйный визави сломал мужчине нос и причинил сотрясение мозга. С таким диагнозом он и госпитализирован.
Сотрудники органов правопорядка смогли вычислить и задержали нападавшего. Подозреваемым оказался тридцатилетний житель Узбекистана. Сейчас следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что согласно заявлению пресс-центра МВД, с первого января незаконных мигрантов, трудящихся в России, будут выдворять за пределы страны. Помимо этого, работодатели, привлекающие такую рабочую силу, будут штрафоваться на сумму до восьмисот тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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