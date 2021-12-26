В городе Фролово произошла очередная массовая гибель людей

Сегодня, 13:59

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В городе Фролово произошла очередная массовая гибель людей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Как сообщает СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели людей во Фролово Волгоградской области.

Согласно известным фактам, в одном из частных домов, расположенном на Урожайной улице города, были обнаружены тела трёх жителей, скончавшихся, как предполагают следователи, в результате отравления угарным газом. На месте происшествия сотрудники следственных органов обнаружили источник утечки – зазор в месте стыка дымовой трубы и газового котла. Помимо этого, утечка угарного газа происходила и через техотверстие для чистки дымохода, которая также не была закрыта.

Сейчас на месте трагедии проводятся экспертизы. Расследование не завершено.

Ранее СМИ уже сообщали о смерти ещё троих человек во Фролово по той же причине. В предыдущем случае источником гибели людей также стала неисправность газового оборудования

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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