Приезжий из солнечной республики недолго радовался Петербургской щедрости

По сообщениям СМИ, вчера днём в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга к сотрудникам правопорядка поступило заявление от руководителя коммерческой фирмы о потере пакета с деньгами. Сумма потери составляла без малого миллион рублей. Обратившаяся женщина попросила полицейских оказать содействие в поисках утерянного.

В результате розыскным мероприятий, сотрудникам удалось выйти на след денег. Как оказалось, пакет был найден иностранным гражданином, приехавшим в город на заработки. Молодой житель Узбекистана ещё не успел найти работу и очень обрадовался неожиданному подарку судьбы. Однако, вместо того, чтобы сдать находку в соответствующие органы, он, по всей видимости, решил, что деньги никому не нужны и положил их на свою карту.

Вычислив «счастливчика», полицейские прибыли в хостел, где приезжий временно проживал и обнаружили у хозяина ту самую карту, а также чеки с подтверждением банковской операции.

Теперь вместо того, чтобы воспользоваться неожиданной удачей, ему придётся оплатить штраф за нарушение миграционных правил, а также, возможно, стать фигурантом уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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