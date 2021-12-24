В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой

Сегодня, 11:54

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В Тосно произошла погоня за малолетним водителем закончилась стрельбой
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

По сообщению пресс-службы Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в половине второго ночи сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за семнадцатилетним студентом, нарушившим ПДД. 

Во время несения дежурства полицейские обратили внимание на непонятные манёвры, совершаемые одним из автомобилей. Водитель неоднократно менял скорость движения, машина виляла из стороны в сторону. На попытки остановить нарушителя, тот не отреагировал, попытавшись скрыться. Стражам порядка пришлось применять оружие, совершив несколько предупредительных выстрелов.

Спустя некоторое время автомобиль был задержан. Как оказалось, в нём находились молодые люди – парень и девушка. Обоим по семнадцать лет. После составления административного протокола в полиции, несовершеннолетние были переданы родителям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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