Лже-соцработницы обокрали пенсионерку из Петербурга на 600 тысяч

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
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Как стало известно из сообщения Пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, на данный момент уже задержаны две подозреваемые по уголовному делу, возбуждённому по факту кражи большой суммы денег у восьмидесятивосьмилетней пенсионерки.
По версии следствия, злоумышленницы попали в квартиру пожилой женщины, представившись сотрудницами социального учреждения. После того, как потерпевшая проводила их из квартиры, она обнаружила пропажу почти шестисот тысяч рублей. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемых в преступлении «соцработниц» удалось найти и задержать в городе Тосно Ленинградской области.
Ранее СМИ сообщали, что неизвестная обманула другую петербургскую пенсионерку на сумму в четыре миллиона рублей, убедив её перевести деньги на якобы резервные счета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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