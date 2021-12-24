На проспекте Просвещения в Петербурге сотрудник ДПС ждал сапёров с гранатой, привязанной к руке изолентой

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
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По сообщениям СМИ, происшествие произошло накануне, в районе двадцати двух часов. Заметив автомобиль под управлением гражданина, явно находящегося в неадекватном состоянии, полицейские остановили транспортное средство для проверки.
Однако, когда нетрезвый владелец авто остановился, в руке у него оказалась граната, у которой водитель выдернул чеку. Сотрудник ДПС успел моментально отреагировать, выхватив у гражданина опасный предмет и зажав его рукой. После вызова взрывотехников ОМОНа Росгвардии, другие сотрудники перемотали кисть полицейского изолентой, чтобы он не выпустил гранату из руки. Приехавшие на место специалисты обнаружили, что отобранный у неадекватного водителя предмет является муляжём ручной гранаты РГД-5.
В настоящее время мужчина находится под стражей
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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