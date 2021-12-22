Липовый «родственник» обокрал петербургских пенсионерок на четыреста тысяч

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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По сообщению Пресс-службы МВД по региону, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, втирающихся в доверие к людям пожилого возраста и обманом выманивающих у них деньги.
Одна из потерпевших обратилась за помощью к правоохранителям после того, как ей позвонил неизвестный, представившийся сыном, и сообщил о травме, после которой он якобы попал в больницу. Попросив денег, он сообщил, что за ними приедет знакомый. Через некоторое время женщина отдала визитёру деньги, вещи и банковскую карту.
Используя такую же схему, злоумышленники обманули ещё одну пенсионерку. Та, ничего не подозревая, тоже отдала деньги приехавшему за ними незнакомцу.
В результате проведённых следственных действий, сотрудники полиции смогли обнаружить и задержать ранее судимого мурманчанина, у которого изъяли оргтехнику, множество мобильных телефонов и сим-карт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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