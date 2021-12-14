В Москве ребенок-лунатик босиком дошел до школы в 20-градусный мороз

В Москве девятилетний ребенок, у которого ранее был выявлен сомнамбулизм, минувшей ночью вышел на улицу в лютый мороз и добрался до школы. Из одежды на мальчике были только трусы, передает Telegram-канал Baza .

По информации его авторов, мальчик преодолел дистанцию порядка 700 метров, потратив 15 минут. На пороге школы он пришел в себя.

Ребенка, который босиком пришел в учебное заведение в сильный мороз (градусник показывал тогда -21°C), увидели случайные прохожие.

Люди попытались согреть мальчика и понесли его домой, к матери. Женщина к тому моменту была уже на улице и разыскивала сына, обнаружив его постель пустой.

Мальчик был госпитализирован в больницу. Отмечается, что обошлось без серьезных обморожений, но ноги немного мальчик все же приморозил.

Мать школьника рассказала журналистам, что ее сын и раньше ходил во сне, однако до этого случая за пределы квартиры никогда не выходил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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