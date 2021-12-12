Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

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Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который возможно совершил изнасилование четырнадцатилетней девочки.
Он был обнаружен и задержан в Пушкине. Сама трагедия произошла около месяца тому назад, но, по горячим следам тогда задержать преступника не удалось. И вот теперь подозреваемый найден. Им оказался 25-летний гражданин Узбекистана, за время своего пребывания в Российской Федерации так и не удосужившийся стать на миграционный учет.
У него был проведен обыск в ходе которого правоохранители обнаружили четыре телефона. Правоохранители возбудили против незаконного мигранта уголовное дело по факту изнасилования им несовершеннолетней жительницы Санкт-Петербурга.
Еще один подозреваемый в попытках совершения подобных преступлений задержан полицией Санкт-Петербурга. Это 20-летний местный житель, дважды нападавший на четырнадцатилетних девочек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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