Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера

Сегодня, 17:39

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Борис Титов вступился за обвиненного в мошенничестве Августа Мейера
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Омбудсмен считает обвинение в мошенничестве на сумму в 2 400 000 000 рублей «чисто предпринимательской историей», за которую обвиняемого не следует помещать в СИЗО.

Борис Титов работает предпринимательским омбудсменом при Президенте Российской Федерации. Ознакомившись с делом Августа Мейера, совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт» и сети парфюмерно-косметических салонов «Рив Гош», он назвал обвинения в мошенничестве «чисто предпринимательской историей», в которой заключение вероятного мошенника в СИЗО – нарушение УПК.

Омбудсмен отметил, что к нему заявление от Мейера пока не поступило, однако, с делом он знаком через другого обвиняемого – совладельца «Юлмарта» - Дмитрия Костыгина. Борис Титов считает, что заключение под стражу главного фигуранта дела продиктовано желанием правоохранителей надавить на него с целью ускорить выплату долга.

«На наш взгляд, возбуждение второго дела по “Юлмарту” и попытки заключить Августа Мейера под стражу продиктованы одним — желанием следствия искусственно ускорить ход процесса, сильнее надавить на фигурантов, потому что суть обвинения остается откровенно слабой»,— заявил «Ъ» господин Титов.

Хотелось бы задать один вопрос господину омбудсмену: почему его интересуют только права предпринимателя, получившего деньги, а как же права предпринимателей, потерявших в этой истории 2 400 000 000 рублей?

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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