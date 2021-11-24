В Санкт-Петербурге учителя, обвиненного в педофилии, приняли работать на законных основаниях

Московская районная администрация Санкт-Петербурга сообщила о том, что педагог, которого обвинили в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним, работал в школе на полностью законных основаниях.

Он начал трудиться педагогом в одном из общеобразовательных заведений Московского района Санкт-Петербурга в 2018 году. Сотрудникам отдела кадров он принес оригинал справки, подтверждающий отсутствие у него судимости, уголовного преследования, а также прекращения такового по отношению к нему. Документ был выдан Санкт-Петербургским Главным управлением МВД.

43-летнего учителя задержали после обращения в полицию родителей нескольких тринадцатилетних мальчиков, которых он, по их версии развращал во время проведения факультативных занятий. Что касается коллег учителя, то они характеризуют его исключительно положительно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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