В одном из торговых центров Северной столицы женщина едва не погибла во время падения лифта

Сегодня, 23:14

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В одном из торговых центров Северной столицы женщина едва не погибла во время падения лифта
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Пострадавшая пролежала в шахте лифта целую ночь и только утром была обнаружена работниками торгового центра.

В центр внимания прессы и правоохранителей на сей раз попал ТЦ «Континент», расположенный на Бухарестской улице. Поздним вечером 23 ноября один из обслуживающих его лифтов упал на дно своей шахты с высоты четвертого этажа. Во время ЧП в кабине устройства была одна женщина. Там она и пробыла до утра следующего дня, когда ее нашли работники ТЦ. Они и вызвали скорую, которая госпитализировала потерпевшую в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Сотрудники лечебного учреждения рассказали, их пациентка, была помещена в шоковую операционную, а после проведения всех необходимых манипуляций ее переместят в палату. По заверению Андрея Махновского, зам главврача НИИ, ее жизни  ничего не угрожает.

Пресс-служба городской прокуратуры Санкт-Петербурга сообщила, что их коллеги из Фрунзенской районной прокуратуры проводят проверку этого ЧП, после чего дадут правовую оценку произошедшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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