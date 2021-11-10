В Петербурге 15-летний юноша получил в школе ножевое ранение

В школе №691 в Невском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. На уроке один ученик передавал другому канцелярский нож. Тот неудачно его принял и порезался. 15-летнего школьника пришлось срочно госпитализировать с ножевым ранением в больницу имени Раухфуса.

Но речь не идет об умышленном нападении, о чем сообщили ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там также сказали, что информация о том, что школьника намерено порезали ножом, недостоверна. Несчастный случай произошел по неосторожности. Директор школы Ирина Карпицкая также подтвердила, что юноша действительно получил ранение, но травма была нанесена без умысла, пишет fontanka.ru .

Между тем стало известно, что рана оказалась глубокой, пострадавший получил непроникающее ранение. Сейчас восьмиклассник, который напоролся на нож из-за несоблюдения техники безопасности, находится под наблюдением врачей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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