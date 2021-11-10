В Петербурге 15-летний юноша получил в школе ножевое ранение

Сегодня, 20:44

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В Петербурге 15-летний юноша получил в школе ножевое ранение

В школе №691 в Невском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. На уроке один ученик передавал другому канцелярский нож. Тот неудачно его принял и порезался.  15-летнего школьника пришлось срочно госпитализировать с ножевым ранением в больницу имени Раухфуса.

Но речь не идет об умышленном нападении, о чем сообщили ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Там также сказали, что информация о том, что школьника намерено порезали ножом, недостоверна. Несчастный случай произошел по неосторожности. Директор школы Ирина Карпицкая также подтвердила, что юноша действительно получил ранение, но травма была нанесена без умысла, пишет fontanka.ru.

Между тем стало известно, что рана оказалась глубокой, пострадавший получил непроникающее ранение. Сейчас восьмиклассник, который напоролся на нож из-за несоблюдения техники безопасности, находится под наблюдением врачей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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