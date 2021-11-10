Пьяный житель Петербурга убил лампой сожителя матери

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В Санкт-Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ против 31-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве 51-летнего мужчины. О бытовой ссоре, которая закончилась кровопролитием, в полиции узнали утром 15 ноября, когда прибывшие по вызову в квартиру на Суворовском проспекте стражи порядка увидели труп мужчины с травмами головы.
Как потом выяснилось, преступление было совершено около пяти часов утра. Петербуржец поссорился с сожителем своей матери. Из чувства неприязни он ударил его тем, что попалось под руку - солевой лампой, которая весит до двадцати килограммов. От такого удара пострадавший скончался еще до приезда медиков. Как оказалось, молодой человек, личность которого вскоре была установлена, находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет ren.tv.
Обвиняемый уже задержан, а светильник как орудие убийство был изъят. По этому делу ведется следствие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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