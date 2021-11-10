Пьяный житель Петербурга убил лампой сожителя матери

Сегодня, 12:39

0

Image 16+
Пьяный житель Петербурга убил лампой сожителя матери

В Санкт-Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ против 31-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве 51-летнего мужчины. О бытовой ссоре, которая закончилась кровопролитием, в полиции узнали утром 15 ноября, когда прибывшие по вызову в квартиру на Суворовском проспекте стражи порядка увидели труп мужчины с травмами головы. 

Как потом выяснилось, преступление было совершено около пяти часов утра. Петербуржец поссорился с сожителем своей матери. Из чувства неприязни он ударил его тем, что попалось под руку - солевой лампой, которая весит до двадцати килограммов. От такого удара пострадавший скончался еще до приезда медиков. Как оказалось, молодой человек, личность которого вскоре была установлена, находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет ren.tv.

Обвиняемый уже задержан, а светильник как орудие убийство был изъят. По этому делу ведется следствие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пьяный житель Петербурга убил лампой сожителя матери

Сегодня, 12:39

«Первый канал» и «Человек и закон» оболгали бизнесмена Медведева

10-11-2021, 21:34

В Петербурге при задержании телефонного мошенника погиб боец СОБРа

9-11-2021, 10:49

Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

8-11-2021, 10:04

В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

5-11-2021, 19:09

СМИ: во время застолья в Тобольске следователю пробили голову

5-11-2021, 13:44

В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

4-11-2021, 16:29

В Москве участковый избил женщину, отказавшуюся впустить его в квартиру

4-11-2021, 15:44

В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

4-11-2021, 09:14

В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

3-11-2021, 20:44

В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом

31-10-2021, 10:29

В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

29-10-2021, 10:49

В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

26-10-2021, 14:04

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

21-10-2021, 11:24

Под окнами больницы в Петербурге нашли тело женщины, потерявшей из-за коронавируса родителей

18-10-2021, 09:34

В цирке в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

17-10-2021, 15:54

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

16-10-2021, 15:34

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

14-10-2021, 10:49

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

6-10-2021, 14:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений

13-11-2021, 20:24

0

В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...

Подробнее
Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

Для работающих пенсионеров в России готовят новую ежемесячную выплату по 4 тыс. рублей

14-11-2021, 11:54

0

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в беседе с журналистами рассказала о том, что некоторых российских пенсионеров может...

Подробнее
В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

В ПФР сформировали график увеличения выплат для пенсионеров РФ в 2022 году

13-11-2021, 15:14

0

Пенсионный фонд России уже сформировал график увеличения выплат пенсионерам страны в будущем, 2022-ом, году. Повышение...

Подробнее
Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

14-11-2021, 23:24

0

Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В...

Подробнее
В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

14-11-2021, 21:24

0

К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...

Подробнее
Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

Депутат Госдумы Миронов заявил о пагубности пенсионной реформы для россиян

13-11-2021, 22:09

0

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов дал оценку пенсионной реформе. По мнению политика, она...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Алексей Венедиктов заявил о смене политического режима в России

Алексей Венедиктов заявил о смене политического режима в России

14-11-2021, 09:14

0

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью RTVI о смене политического режима в...

Подробнее
«Дьявол кроется в деталях»: вирусолог Хасиева о тестах на антитела к коронавирусу

«Дьявол кроется в деталях»: вирусолог Хасиева о тестах на антитела к коронавирусу

Вчера, 11:14

0

Доктор медицинских наук, завкафедры микробиологии и вирусологии №?2 Ростовского государственного медицинского...

Подробнее
Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

Эксперт Вайя выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

13-11-2021, 18:29

0

Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани (Италия) Франческо Вайя считает,...

Подробнее
Жесткие и необходимые меры: эксперты объяснили, чем обоснованы QR-коды

Жесткие и необходимые меры: эксперты объяснили, чем обоснованы QR-коды

14-11-2021, 14:44

0

Система здравоохранения России перегружена и работает на грани своих возможностей из-за наплыва коронавирусных больных....

Подробнее