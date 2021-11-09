«Первый канал» и «Человек и закон» оболгали бизнесмена Медведева

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Суд обязал АО «Первый канал» и ООО «Человек и закон» выплатить компенсацию подмосковному бизнесмену Олегу Медведеву (Шишканову) за лже информацию об изнасиловании и уклонении от уплаты налогов. Ситуацию прокомментировала адвокат бизнесмена Елена Сенина.
Коптевский районный суд города Москвы рассмотрел иск о защите чести и достоинства подмосковного бизнесмена Олега Медведева (Шишканова) к АО «Первому каналу» и ООО «Человек и закон». Судебное заседание состоялось 9 ноября.
Адвокат бизнесмена назвала сведения из программы «Человек и закон» дезинформацией и полагает, что профессионалы, которые работают в таких солидных федеральных СМИ должны тщательнее проверять информацию, прежде чем ее транслировать и публиковать.
История процесса между Медведевым и российским федеральным телеканалом началась почти год назад, с выпуска программы «Человек и закон». В репортаже предпринимателя обвинили в тяжких преступлениях: «Боевой путь преступного авторитета начался еще в восьмидесятые годы прошлого века, — говорилось о Медведеве (Шишканове), — Когда он сел за изнасилование и убийство девушки». Также с экрана «Первого» говорилось, что бизнесмен вел нелегальную деятельность, так как уклонялся от уплаты налогов. В то время как, по данным Росстата ООО Бизнес-парк «Plaza Ramstars», учредителем которого является предприниматель, в 2019 году выплатило более 6 миллионов рублей.
И несмотря на официальные документы, доказывающие невиновность бизнесмена, «Первый канал» затянул процесс, отказываясь принять свою вину.
Однако, летом текущего года в стенах суда адвокат «Первого» признал, что аудиторию телеканала «дезинформировали». Но опровергать ложь перед многомиллионной аудиторией телеканала никто не собирался.
Объяснение телеканала не удовлетворило сторону Исца, так как эфир вышел не на личной странице «молодой девочки-журналиста», а в передаче «Человек и закон», и признание ошибки также должно быть публичным считает адвокат Олега Медведева (Шишканова).
Отметим, что в материалах искового заявления говорится, что Медведев (Шишканов), будучи несовершеннолетним, имел судимость за убийство мужчины в 1982 году, однако других преступлений он не совершал.
Также из проверенного источника стало известно, что ранее «Первый канал» озвучил фактическую позицию следственного комитета, которая, как было доказано судом, является ошибочной и не соответствует действительности.
Во время заседания суд признал информацию, транслированную в программе «Человек и закон», не соответствующей действительности и порочащей достоинство бизнесмена. Представитель Фемиды - Сало Максим Валериевич - обязал АО «Первый канал» и ООО «Человек и закон» опровергнуть все недостоверные сведения. Также с организаций будет взыскана сумма в качестве компенсации морального вреда.
И это достаточно глобальная проблема. Если кого угодно могут несправедливо обвинить в тяжких преступлениях на любом, даже федеральном, канале, ссылаясь на недостоверные данные, а судебный процесс затягивается на год, в течение которого формируется общественное мнение и рушится жизнь человека, и это с учетом наличия неопровержимых доказательств в невиновности, то как можно доверять информации из СМИ, как можно защитить себя и где искать правду.
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