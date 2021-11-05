В Петербурге при задержании телефонного мошенника погиб боец СОБРа

В больнице Петербурга рассказали о смертях вакцинированных
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В Петербурге во вторник, 9 ноября, во время попытки задержать подозреваемого в телефонном мошенничестве погиб боец СОБРа. Инцидент случился в районе Пулковского шоссе примерно в восемь часов утра.
Как сообщает Пятый канал, сотрудники спецотряда были задействованы в операции по задержанию группы аферистов. Они обманом выманивали у жителей Северной столицы средства. Обман осуществлялся под видом оказания «помощи родственникам попавших в беду людей».
При попытке задержания один из мошенников успел сесть в машину Ford Ducato и специально сбил сотрудника СОБРа, после чего с места происшествия поспешил скрыться. Травмы оказались смертельными для сбитого человека.
В Петербурге введен план «Перехват».
Некоторые Телеграм-каналы сообщают, что водитель машины уже задержан, но официально данная информация пока не подтверждается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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