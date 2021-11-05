Полиция Петербурга разыскивает пугливого грабителя банка

Аналитик заявил о рекордном росте цен на продукты в российских магазинах
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Полиция Петербурга ищет злоумышленника, который попытался ограбить банк, но испугался женского крика и убежал. Об этом проинформировал главк МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Попытка ограбления банка на Лиговском проспекте Северной столицы была совершена в минувшую субботу. В отделение кредитной организации зашел мужчина, лицо которого было прикрыто медицинской маской. По этой причине он не привлек к себе внимание и не вызвал подозрение. Он попросил кассира обменять купюры. Однако вместо денег направил в сторону служащей предмет, похожий на пистолет. Женщина испугалась и принялась кричать, что есть мочи.
Громкий крик испугал грабителя и он поспешил ретироваться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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