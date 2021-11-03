В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

Сегодня, 19:09

0

Image 16+
В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

Полиция Екатеринбурга проверит информацию, которая облетела соцсети, и выяснит, на самом ли деле кассир позволила себе распустить руки и избить покупательницу, у которой не было QR-кода. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах уральского города.

Днем в пятницу несколько Telegram-каналов сообщили о том, что в одном из супермаркетов Екатеринбурга покупательница, у которой не было QR-кода, была избита кассиром.

«Территориальный орган внутренних дело разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка», - приводит агентство слова своего источника.

Официального комментария полицейского главка страны или региона в распоряжении СМИ на текущий момент нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

Сегодня, 19:09

СМИ: во время застолья в Тобольске следователю пробили голову

Сегодня, 13:44

В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

Вчера, 16:29

В Москве участковый избил женщину, отказавшуюся впустить его в квартиру

Вчера, 15:44

В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

Вчера, 09:14

В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

3-11-2021, 20:44

В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом

31-10-2021, 10:29

В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

29-10-2021, 10:49

В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

26-10-2021, 14:04

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

21-10-2021, 11:24

Под окнами больницы в Петербурге нашли тело женщины, потерявшей из-за коронавируса родителей

18-10-2021, 09:34

В цирке в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

17-10-2021, 15:54

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

16-10-2021, 15:34

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

14-10-2021, 10:49

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

6-10-2021, 14:54

Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

4-10-2021, 16:14

В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

4-10-2021, 12:04

В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном

3-10-2021, 13:39

В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

1-10-2021, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

2-11-2021, 23:39

0

В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских...

Подробнее
ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

3-11-2021, 20:44

0

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....

Подробнее
В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

Вчера, 00:09

0

Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...

Подробнее
Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе

Две разведывательные группы ВСУ накрыты огнем при попытке захвата населенных пунктов на Донбассе

Вчера, 15:24

0

Подразделения ДНР атаковали бойцов ВСУ в Старомарьевке. Ополченцы самопровозглашенной ДНР накрыли минометным огнем две...

Подробнее
Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцины «Спутник V»

3-11-2021, 23:44

0

Применять препарат для прививок от коронавируса «Спутник V» не следует, либо можно, но с соблюдением определённых...

Подробнее
Вирусолог Шунков прогнозирует победу над пандемией COVID-19 при вакцинации 90% населения России

Вирусолог Шунков прогнозирует победу над пандемией COVID-19 при вакцинации 90% населения России

2-11-2021, 22:29

0

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что в Российской Федерации следует вакцинировать от коронавируса 90% всех...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Деньги упадут на карту: кому уже 4 ноября поступят 10 000 рублей от ПФР

Деньги упадут на карту: кому уже 4 ноября поступят 10 000 рублей от ПФР

3-11-2021, 17:19

0

4 ноября на карты многих граждан РФ придет по 10 тыс. рублей от Пенсионного фонда России. Эксперты объяснили, кому...

Подробнее
Россияне в хорошей форме на старте сезона НХЛ 2021/2022

Россияне в хорошей форме на старте сезона НХЛ 2021/2022

3-11-2021, 18:46

0

В чемпионате Национальной хоккейной лиги команды сыграли в среднем по 10 матчей. Стартовый отрезок пройден, самое время...

Подробнее
В России дети заражаются вирусом-клоном коронавируса

В России дети заражаются вирусом-клоном коронавируса

3-11-2021, 12:29

0

Как стало известно, в России с недавнего времени у детей все чаще диагностируется заболевания, о котором ранее никто не...

Подробнее
Уральский пульмонолог: медики с негодованием и гневом относятся к антипривочникам, которые попадают в «красную зону»

Уральский пульмонолог: медики с негодованием и гневом относятся к антипривочникам, которые попадают в «красную зону»

3-11-2021, 12:44

0

Врач-пульмонолог и аллерголог-иммунолог Анна Петухова, возглавляющая амбулаторно-консультативное отделение аллергологии...

Подробнее