В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

Полиция Екатеринбурга проверит информацию, которая облетела соцсети, и выяснит, на самом ли деле кассир позволила себе распустить руки и избить покупательницу, у которой не было QR-кода. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах уральского города.

Днем в пятницу несколько Telegram-каналов сообщили о том, что в одном из супермаркетов Екатеринбурга покупательница, у которой не было QR-кода, была избита кассиром.

«Территориальный орган внутренних дело разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка», - приводит агентство слова своего источника.

Официального комментария полицейского главка страны или региона в распоряжении СМИ на текущий момент нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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