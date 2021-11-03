В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

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Полиция Екатеринбурга проверит информацию, которая облетела соцсети, и выяснит, на самом ли деле кассир позволила себе распустить руки и избить покупательницу, у которой не было QR-кода. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах уральского города.
Днем в пятницу несколько Telegram-каналов сообщили о том, что в одном из супермаркетов Екатеринбурга покупательница, у которой не было QR-кода, была избита кассиром.
«Территориальный орган внутренних дело разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка», - приводит агентство слова своего источника.
Официального комментария полицейского главка страны или региона в распоряжении СМИ на текущий момент нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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