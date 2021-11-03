СМИ: во время застолья в Тобольске следователю пробили голову

В одной из гостиниц Тобольска в минувший четверг в ходе застолья с участием правоохранителей произошла драка. Ее результатом стало нанесение телесных повреждений одному из участников.

Как сообщает издание «НашГород.ру» , повздорили тюменский следователь и адвокат. Во время выяснения отношений в ходе застолья в гостинице «Славянская» пострадал первый - у него травма головы. Мужчину госпитализировали в местную больницу.

Издание отмечает, что в гостинице факт потасовки подтвердили. В пресс-службы УМВД по Тюменской области журналистам получить оперативный комментарий не удалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700