В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

В доме № 6 ЖК «Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе один из подъездов залило кипятком. Об этом сообщает издание «Лайф» и публикует видео с места происшествия.

В кадр попал полностью затопленный кипятком пол, а также закрытый паром коридор.

Жильцы пожаловались, что с подобным сталкиваются не впервые. В этот раз кипятком залило третий подъезд, недавно несколько раз затапливало горячей водой второй.

«Течь остановлена, устраняют проблему. Вопрос — когда повторится?» — задается мужчина вопросом из разряда риторических.

Добавим, что сейчас на месте работают работники аварийных служб, которые выясняют причину произошедшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

Сегодня, 16:29

В Москве участковый избил женщину, отказавшуюся впустить его в квартиру

Сегодня, 15:44

В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

Сегодня, 09:14

В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

Вчера, 20:44

В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом

31-10-2021, 10:29

В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

29-10-2021, 10:49

В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

26-10-2021, 14:04

В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

21-10-2021, 11:24

Под окнами больницы в Петербурге нашли тело женщины, потерявшей из-за коронавируса родителей

18-10-2021, 09:34

В цирке в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

17-10-2021, 15:54

В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

16-10-2021, 15:34

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

16-10-2021, 14:29

Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

14-10-2021, 10:49

В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

6-10-2021, 14:54

Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

4-10-2021, 16:14

В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

4-10-2021, 12:04

В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном

3-10-2021, 13:39

В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

1-10-2021, 12:29

В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30-09-2021, 19:39

В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

29-09-2021, 14:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

ABC Nyheter: «Спутник V» не действует против скептицизма россиян

Вчера, 20:44

0

В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом, но россияне по-прежнему выступают против «Спутника V»....

Подробнее
Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

1-11-2021, 23:04

0

Российский военный эксперт Василий Кашин назвал фактор, который позволит изменить расстановку сил между Москвой и...

Подробнее
Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

Названо опасное воздействие ожирения при ковиде

1-11-2021, 23:34

0

Самые последние показания, полученные при исследовании коронавирусной инфекции, свидетельствуют о том, что вирус...

Подробнее
Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

Politico: Зачем РФ стягивает войска к границе с Украиной

2-11-2021, 23:39

0

В американском издании Politico опубликован материал о том, что на границе с Украиной замечено скопление российских...

Подробнее
В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

В Минздраве РФ рассказали, почему человек с антителами должен вакцинироваться

Сегодня, 00:09

0

Минздрав России и ВОЗ настаивают на том, что вакцинация от коронавируса нужна всем, независимо от уровня антител. В...

Подробнее
Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

Экономист Делягин: Минфин РФ надеется на резкое вымирание пенсионеров в России

2-11-2021, 12:19

0

Минфин РФ надеется на резкое вымирание российских пенсионеров, но недооценивает их живучесть. Такого мнения...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

Атаковавших дворец президента ЦАР сотрудников ООН пытаются выставить пострадавшими

2-11-2021, 16:44

0

Представители египетского контингента ООН в ЦАР совершили вторжение на территорию президентского дворца. Миротворцы...

Подробнее
Более 8600 привитых воронежцев заразились коронавирусом

Более 8600 привитых воронежцев заразились коронавирусом

2-11-2021, 19:19

0

Среди 155 035 заболевших коронавирусом в Воронежской области 8 601 - вакцинированные от коронавируса люди. То есть доля...

Подробнее
Вирусолог Шунков прогнозирует победу над пандемией COVID-19 при вакцинации 90% населения России

Вирусолог Шунков прогнозирует победу над пандемией COVID-19 при вакцинации 90% населения России

2-11-2021, 22:29

0

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков сообщил, что в Российской Федерации следует вакцинировать от коронавируса 90% всех...

Подробнее
Москва поставила ультиматум Эрдогану по Сирии, намекнув на полное уничтожение

Москва поставила ультиматум Эрдогану по Сирии, намекнув на полное уничтожение

2-11-2021, 14:14

0

Турции придется считаться с позицией России по Сирии. Информационно-новостное агентство Аvia.pro сообщает, что Анкара...

Подробнее