В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

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В доме № 6 ЖК «Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе один из подъездов залило кипятком. Об этом сообщает издание «Лайф» и публикует видео с места происшествия.
В кадр попал полностью затопленный кипятком пол, а также закрытый паром коридор.
Жильцы пожаловались, что с подобным сталкиваются не впервые. В этот раз кипятком залило третий подъезд, недавно несколько раз затапливало горячей водой второй.
«Течь остановлена, устраняют проблему. Вопрос — когда повторится?» — задается мужчина вопросом из разряда риторических.
Добавим, что сейчас на месте работают работники аварийных служб, которые выясняют причину произошедшего.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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