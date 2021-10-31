В подмосковной Балашихе подъезд жилого дома залило кипятком

В доме № 6 ЖК «Алексеевская роща» в подмосковной Балашихе один из подъездов залило кипятком. Об этом сообщает издание «Лайф» и публикует видео с места происшествия.

В кадр попал полностью затопленный кипятком пол, а также закрытый паром коридор.

Жильцы пожаловались, что с подобным сталкиваются не впервые. В этот раз кипятком залило третий подъезд, недавно несколько раз затапливало горячей водой второй.

«Течь остановлена, устраняют проблему. Вопрос — когда повторится?» — задается мужчина вопросом из разряда риторических.

Добавим, что сейчас на месте работают работники аварийных служб, которые выясняют причину произошедшего.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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