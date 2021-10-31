В Москве участковый избил женщину, отказавшуюся впустить его в квартиру

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В Москве участковый напал на женщину и избил ее за то, что не захотела его впускать в квартиру. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на Телеграм-канал «Осторожно, новости».
По его сведениям, полицейский разыскивал брата москвички, который является военнообязанным и зарегистрирован по месту проживания женщины. Страж порядка захотел осмотреть жилище, но получил отказ. Более того, москвичка затребовала, чтобы он показал ей свои документы.
«Тогда он вывернул ей руки, зашел в квартиру, достал удостоверение и ударил им ее по щеке, — рассказывают авторы Телеграм-канала. — Он бил ее со словами „я здесь власть, вы все попутали, я вас всех здесь положу“».
При этом избиение происходило на глазах у годовалой дочери потерпевшей. Квартиру полицейский покинул только после того, как вернулся ее супруг.
Москвичка, которая пострадала от нежданного визитера, обратилась в полицию, к медикам и в «Комитет против пыток».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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