В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

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В Воркуте на пришедшего в магазин покупателя внезапно налетел мужчина с молотком и принялся его избивать. Инцидент попал в поле зрения камеры наблюдения - видео с места происшествия опубликовано Telegram-каналом Сыктывкар №1.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как незнакомец подходит к мужчине возле кассы и наносит ему несколько ударов, после чего уходит.
Продавцы после случившегося сразу же связались с правоохранителями.
По информации телеканала Рен ТВ, предварительно удалось выяснить, что мужчина, напавший на покупателя с молотком, приходил в этот магазин за час до происшествия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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