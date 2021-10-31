В магазине в Воркуте мужчина избил молотком покупателя

В Воркуте на пришедшего в магазин покупателя внезапно налетел мужчина с молотком и принялся его избивать. Инцидент попал в поле зрения камеры наблюдения - видео с места происшествия опубликовано Telegram-каналом Сыктывкар №1.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как незнакомец подходит к мужчине возле кассы и наносит ему несколько ударов, после чего уходит.

Продавцы после случившегося сразу же связались с правоохранителями.

По информации телеканала Рен ТВ, предварительно удалось выяснить, что мужчина, напавший на покупателя с молотком, приходил в этот магазин за час до происшествия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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