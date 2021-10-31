В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

После того, как следователям УМВД РФ по Приморскому району Петербурга стало известно о заезде стритрейсеров по КАДу в сторону Кронштадта, было возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел страны.

По ее словам, о гонках правоохранителей несколько дней назад оповестил очевидец. Мужчина сообщил, что неизвестные лица мчатся на автомобилях на высокой скорости, а их пособники перекрыли съезд на дамбу со стороны Приморского шоссе.

Позже стало известно, что машины во время этого заезда развили скорость до 300 км/час.

Участников питерской гонки - водителей трех иномарок - сотрудникам ГАИ удалось задержать. Принадлежащие им авто отправились на штрафплощадку. В отношении еще четырех граждан составлены админпротоколы за нарушение ст. 12.37 и 12.5 КоАП РФ.

Что касается уголовного дела, оно возбуждено за совершение хулиганских действий, угрожающих безопасности транспортных средств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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