В Санкт-Петербурге на группу водителей завели уголовное дело за гонки на скорости 300 км/час

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После того, как следователям УМВД РФ по Приморскому району Петербурга стало известно о заезде стритрейсеров по КАДу в сторону Кронштадта, было возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел страны.
По ее словам, о гонках правоохранителей несколько дней назад оповестил очевидец. Мужчина сообщил, что неизвестные лица мчатся на автомобилях на высокой скорости, а их пособники перекрыли съезд на дамбу со стороны Приморского шоссе.
Позже стало известно, что машины во время этого заезда развили скорость до 300 км/час.
Участников питерской гонки - водителей трех иномарок - сотрудникам ГАИ удалось задержать. Принадлежащие им авто отправились на штрафплощадку. В отношении еще четырех граждан составлены админпротоколы за нарушение ст. 12.37 и 12.5 КоАП РФ.
Что касается уголовного дела, оно возбуждено за совершение хулиганских действий, угрожающих безопасности транспортных средств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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