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В Петербурге полицейские застрелили мужчину с ножом, который предпринял попытку нападения на сотрудников правоохранительных органов. Перед этим стражи порядка совершили предупредительный выстрел. О происшествии со ссылкой на информацию управления МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает телеканал «Звезда».
Согласно имеющимся сведениям, от одного из жителей Петербурга поступил сигнал о том, что его жена порезалась о стекло. Прибывшие по вызову полицейские заметили у входа в дом мужчину, пытавшегося скрыться. Правоохранители потребовали, чтобы он остановился. Однако мужчина развернулся и бросился на них с ножом. В итоге после предупредительного выстрела, который не остановил нападавшего, полицейские были вынуждены открыть огонь в его сторону. От полученного огнестрельного ранения он погиб.
В квартире полицейские нашли сожительницу мужчины с колото-резаными ранениями. Она госпитализирована. Обстоятельства инцидента выясняются.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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