В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

Сегодня, 10:49

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В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

Житель Красноярска, подозреваемый в мошенничестве, ударил ножом в лицо полицейского, который пытался его задержать.

Как передает «Рен ТВ», пострадавший - полицейский. Он приехал домой к 41-летнему жителю краевого центра, намереваясь доставить его в отдел. Однако тот подчиняться не захотел. Сожительница мужчины схватила полицейского за руку, а он пырнул его ножом в лицо.

Пострадавшему после этого удалось выбраться из квартиры и выбежать на улицу, где его коллега оперативно вызвал подкрепление и бригаду медиков скорой помощи.

Правоохранители задержали подозреваемого. Врачи, прибывшие по вызову, оказали участковому помощь, госпитализация не понадобилась.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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