В Красноярске мошенник ударил ножом в лицо полицейского при задержании

Профессор Шафалинов заявил, что невакцинированные люди легче болеют коронавирусом COVID-19
О том, почему невакцинированные пациенты легче болеют COVID-19, чем те, кто привился, рассказал профессор, доктор...Подробнее
Житель Красноярска, подозреваемый в мошенничестве, ударил ножом в лицо полицейского, который пытался его задержать.
Как передает «Рен ТВ», пострадавший - полицейский. Он приехал домой к 41-летнему жителю краевого центра, намереваясь доставить его в отдел. Однако тот подчиняться не захотел. Сожительница мужчины схватила полицейского за руку, а он пырнул его ножом в лицо.
Пострадавшему после этого удалось выбраться из квартиры и выбежать на улицу, где его коллега оперативно вызвал подкрепление и бригаду медиков скорой помощи.
Правоохранители задержали подозреваемого. Врачи, прибывшие по вызову, оказали участковому помощь, госпитализация не понадобилась.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О том, почему невакцинированные пациенты легче болеют COVID-19, чем те, кто привился, рассказал профессор, доктор...Подробнее
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали последствия вероятной ядерной атаки США по территории Крыма....Подробнее
Турецкие войска не ожидали недюжинного отпора со стороны курдских формирований и потерпели неожиданное для себя...Подробнее
В центре Москвы в одном из супермаркетов полицейские задержали неадекватного мужчину, вооружившегося ножом. Он изрядно...Подробнее
Евгений Брюн, главный нарколог департамента здравоохранения Москвы утверждает, что всеобщая вакцинация крайне...Подробнее
В Бундесвере прозвучали заявления о возможности ядерного удара по России. Некоторое время назад министр обороны...Подробнее
Российские военные на севере Сирии остановили наступление турецких войск и вынудили их отступить. Такую информацию в...Подробнее
Резонансное заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что России следует знать о том, что...Подробнее
Лидер немецкой партии «Зеленых» Анналена Бербок может потерять авторитет из-за своей политической позиции против...Подробнее
Доллар США обвалится уже в ближайшее время, уверен известный российский экономист Валентин Катасонов. Об этом сообщает...Подробнее
Комментировать