В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

Врач Евдокимова рассказала гражданам в РФ, как ухудшить протекание коронавируса COVID-19
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В центре Москвы в одном из супермаркетов полицейские задержали неадекватного мужчину, вооружившегося ножом. Он изрядно напугал работников и посетителей магазина, передает телеканал Рен ТВ.
По его информации, мужчина забежал в супермаркет на Большой Переяславской улице, достал нож и принялся им размахивать, параллельно выкрикивая угрозы в адрес присутствующих.
Работники супермаркета сразу же обратились за помощью в полицию. Правоохранители задержали хулигана, а позже передали медикам, которые и доставили его в больницу.
К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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