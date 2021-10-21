В супермаркете в центре Москвы задержали неадекватного мужчину с ножом

В центре Москвы в одном из супермаркетов полицейские задержали неадекватного мужчину, вооружившегося ножом. Он изрядно напугал работников и посетителей магазина, передает телеканал Рен ТВ.

По его информации, мужчина забежал в супермаркет на Большой Переяславской улице, достал нож и принялся им размахивать, параллельно выкрикивая угрозы в адрес присутствующих.

Работники супермаркета сразу же обратились за помощью в полицию. Правоохранители задержали хулигана, а позже передали медикам, которые и доставили его в больницу.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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