В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

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Полиция разыскивает мужчину, который вечером в минувшую среду, 20 октября, в поселке Белые Берега на территории Фокинского района Брянска несколько раз выстрелил в участкового. Об этом сообщает управление МВД по региону, передает РИА Новости.
«Предварительно установлено, что местный житель, ранее уже судимый, несколько раз выстрелил в находившегося в очередном отпуске старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудник ОВД госпитализирован», - сказано в сообщении регионального полицейского главка.
На территории Брянской области введен план «Перехват». Полицейские и другие силовики предприняли все меры, направленные на задержание стрелка.
В УМВД призвали граждан быть осторожными. Мужчина, который разыскивается, может быть вооружен огнестрельным оружием.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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