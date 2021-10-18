В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

Сегодня, 11:24

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В Брянской области мужчина несколько раз выстрелил в участкового

Полиция разыскивает мужчину, который вечером в минувшую среду, 20 октября, в поселке Белые Берега на территории Фокинского района Брянска несколько раз выстрелил в участкового. Об этом сообщает управление МВД по региону, передает РИА Новости.

«Предварительно установлено, что местный житель, ранее уже судимый, несколько раз выстрелил в находившегося в очередном отпуске старшего участкового уполномоченного полиции ОП-3 УМВД России по городу Брянску, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудник ОВД госпитализирован», - сказано в сообщении регионального полицейского главка.

На территории Брянской области введен план «Перехват». Полицейские и другие силовики предприняли все меры, направленные на задержание стрелка.

В УМВД призвали граждан быть осторожными. Мужчина, который разыскивается, может быть вооружен огнестрельным оружием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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