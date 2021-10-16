Под окнами больницы в Петербурге нашли тело женщины, потерявшей из-за коронавируса родителей

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье
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В воскресенье, 17 октября, под окнами Елизаветинской больницы в Петербурге нашли бездыханное тело 36-летней пациентки. Об этом сообщает «ДП.ру».
Погибшая сама была врачом. В качестве пациентки она поступила в больницу вскоре после смерти ее родителей. Как узнал Life, мать и отец женщины также были медиками - они скончались в октябре в результате заражения коронавирусной инфекцией.
Официально происшествие пока не комментируется. Журналистам удалось лишь узнать, что погибшая лежала в палате на девятом этаже Елизаветинской больницы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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