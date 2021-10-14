В цирке в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

Sohu: пилоты ВВС США испытали ужас после сближения с самолетами РФ в Средиземноморье
Летчики ВВС США испытали несколько секунд ужаса. Это произошло в момент их встречи с самолетами РФ над нейтральными...Подробнее
В цирке в Орле медведь напал на девушку, являющуюся ассистенткой дрессировщика. Видео с места происшествия в своем Телеграм-канале опубликовал телеканал RT.
На обнародованных кадрах можно заметить, что медведь вначале ведет себя спокойно. Девушка подходит к нему, даже не догадываясь, какая опасность будет грозить ей буквально через секунды. Хищник напал на нее внезапно и повалил на землю. На помощь ассистентке бросились двое мужчин - дюжего разъяренного косолапого им оттащить от нее было непросто.
По данным местных СМИ, дрессировщица беременна. Ее госпитализировали в местную больницу, здоровью матери и будущего малыша ничего не угрожает. А вот один из мужчин, который бросился ей на помощь, серьезной пострадал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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