В цирке в Орле медведь напал на беременную дрессировщицу

В цирке в Орле медведь напал на девушку, являющуюся ассистенткой дрессировщика. Видео с места происшествия в своем Телеграм-канале опубликовал телеканал RT.

На обнародованных кадрах можно заметить, что медведь вначале ведет себя спокойно. Девушка подходит к нему, даже не догадываясь, какая опасность будет грозить ей буквально через секунды. Хищник напал на нее внезапно и повалил на землю. На помощь ассистентке бросились двое мужчин - дюжего разъяренного косолапого им оттащить от нее было непросто.

По данным местных СМИ, дрессировщица беременна. Ее госпитализировали в местную больницу, здоровью матери и будущего малыша ничего не угрожает. А вот один из мужчин, который бросился ей на помощь, серьезной пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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