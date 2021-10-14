В Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем

В Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску, к которой находился младенец 11 месяцев от роду. Об инциденте со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщает портал 78.ru.

По его сведениям, после происшествия, которое случилось в 11 часов утра, ребенка (а это была девочка) госпитализировали. К сожалению, он не выжил и в больнице скончался.

Предварительно установлено, что женщина с коляской переходила пути на запрещающий сигнал светофора и не видела поезд, который очень быстро приближался.

Транспортная прокуратура сейчас проводит проверку. Пассажиры сообщают в социальных сетях, что из-за случившейся трагедии поезд задерживается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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