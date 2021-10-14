В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

Сегодня, 14:29

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В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку, водитель ранен

В Киеве сегодня неизвестными злоумышленниками была обстреляна маршрутка. Об инциденте сообщило украинское интернет-издание «Вести.юа» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что транспортное средство попало под обстрел на территории Днепровского района столицы Украины. В результате инцидента никто не погиб, но ранения получил 25-летний водитель.

Предварительно установлено, что выстрелов было сделано несколько. После стрельбы преступники поспешили скрыться в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Личности стрелков устанавливаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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