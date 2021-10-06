Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

Сегодня, 10:49

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Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

Врач-проктолог из Новокузнецка рассказал на своей странице в Instagram, как однажды ему довелось спасать пациента, у которого в заднем проходе застрял инородный предмет - палка колбасы. О публикации медика рассказала газета «Московский комсомолец».

Указывается, что житель Новокузнецка засунул в задний проход палку колбасы «для ярких впечатлений», но извлечь изделия самостоятельно он так и не сумел. После того, как попытки освободиться провалились, горожанин позвонил в скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики госпитализировали его.

Врач-проктолог, который занимался пациентом, сказал, что операцию по освобождению заднего прохода мужчины от стороннего предмета прошла «без разрезов».

Медик также показал фотографию того, что доводилось извлекать - это была палка ливерной колбасы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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