Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

Врач-проктолог из Новокузнецка рассказал на своей странице в Instagram, как однажды ему довелось спасать пациента, у которого в заднем проходе застрял инородный предмет - палка колбасы. О публикации медика рассказала газета «Московский комсомолец».

Указывается, что житель Новокузнецка засунул в задний проход палку колбасы «для ярких впечатлений», но извлечь изделия самостоятельно он так и не сумел. После того, как попытки освободиться провалились, горожанин позвонил в скорую помощь.

Прибывшие по вызову медики госпитализировали его.

Врач-проктолог, который занимался пациентом, сказал, что операцию по освобождению заднего прохода мужчины от стороннего предмета прошла «без разрезов».

Медик также показал фотографию того, что доводилось извлекать - это была палка ливерной колбасы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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