Врач извлек палку колбасы из заднего прохода пациента из Новокузнецка

Российские военные самолеты перебрасывают новое вооружение на территорию Сирию
Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного...Подробнее
Врач-проктолог из Новокузнецка рассказал на своей странице в Instagram, как однажды ему довелось спасать пациента, у которого в заднем проходе застрял инородный предмет - палка колбасы. О публикации медика рассказала газета «Московский комсомолец».
Указывается, что житель Новокузнецка засунул в задний проход палку колбасы «для ярких впечатлений», но извлечь изделия самостоятельно он так и не сумел. После того, как попытки освободиться провалились, горожанин позвонил в скорую помощь.
Прибывшие по вызову медики госпитализировали его.
Врач-проктолог, который занимался пациентом, сказал, что операцию по освобождению заднего прохода мужчины от стороннего предмета прошла «без разрезов».
Медик также показал фотографию того, что доводилось извлекать - это была палка ливерной колбасы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Обстановка в Сирии резко обострилась. На фоне эскалации российские военные начали переброску нового и дополнительного...Подробнее
Известный российский экономист Михаил Хазин, предсказавший дефолт 1998 года, утверждает, что Центробанк готовит...Подробнее
Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает правильным и целесообразным введение системы штрафов за...Подробнее
Коронавирусное инфицирование в Москве приближается к пиковым значениям. Увеличение заболеваемости происходит от того,...Подробнее
В японском новостном агрегаторе Yahoo News Japan появилась статья южнокорейской газеты Chosun Shimpo с заголовком...Подробнее
Британская газета The Telegraph сообщила, что 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела...Подробнее
Глава Управления военной разведки США в своем недавнем заявлении призвал Израиль взять курс на деэскалацию ситуации с...Подробнее
Петиция за повторную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей стала одной из самых популярных с момента создания...Подробнее
В Пенсионном фонде России активизировали государственные выплаты пенсионерам по старости, которые будут начисляться...Подробнее
Африканские общественники высказали недовольство многопрофильной миссии ООН в Центральной Африке (МИНУСКА). Так...Подробнее
Комментировать