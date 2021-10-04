В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

ПФР обратился к жителям России, которым до пенсии осталось 5 лет или меньше
Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....Подробнее
Подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани задержаны. Об этом представителей средств массовой информации проинформировала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.
Ранее в Следкоме рассказали о том, что неизвестными из управления ведомства в Казани был похищен сейф, в котором находилась крупная сумма - 14,6 миллионов рублей. Эти деньги проходят по одному из уголовных дел как вещдок.
По факту случившегося было начато уголовное производство, расследование дела было поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
«В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия», - приводит слова Петренко РИА Новости.
Официальный представитель Следкома подчеркнула, что другие подробности в интересах следствия на данном этапе разглашению не подлежат.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд России предоставил информацию для тех граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее 5 лет....Подробнее
«Царьград» опубликовал информацию о нестыковках между официальной информацией о коронавирусе и реальным положением дел....Подробнее
Уже 9 из 10 признаков деменции заметил у президента США Джо Байдена журналист Мик Рич. Он рассказал, что сравнил...Подробнее
Меры, которые были приняты властями Китая о сокращении энергопотребления на предприятиях и сокращении рабочего времени,...Подробнее
В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время...Подробнее
Клиенты Сбербанка отныне имеют возможность оформить потребительский кредит без обеспечения прямо в банкоматах страны....Подробнее
В пресс-службах правительства и Пенсионного фонда опровергли распространенные сведения о новой выплате. За рассылкой...Подробнее
Житель Казани, уходя от ночной погони, умудрился дважды протаранить автомобиль ГИБДД. Об инциденте, ссылаясь на...Подробнее
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев выступает за вакцинацию и призывает северян прививаться и от...Подробнее
Ученые из Китая и США планировали создать новый коронавирус, который не имел бы прямых «предков» в природе. Об этом...Подробнее
Комментировать