В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления Следкома

Подозреваемые в краже сейфа с 14 миллионами рублей из следственного отдела в Казани задержаны. Об этом представителей средств массовой информации проинформировала Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ.

Ранее в Следкоме рассказали о том, что неизвестными из управления ведомства в Казани был похищен сейф, в котором находилась крупная сумма - 14,6 миллионов рублей. Эти деньги проходят по одному из уголовных дел как вещдок.

По факту случившегося было начато уголовное производство, расследование дела было поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

«В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено и задержано несколько лиц, подозреваемых в совершении преступления. С ними проводятся следственные действия», - приводит слова Петренко РИА Новости.

Официальный представитель Следкома подчеркнула, что другие подробности в интересах следствия на данном этапе разглашению не подлежат.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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