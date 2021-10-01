Уходя от погони, житель Казани дважды протаранил машину ГИБДД

Житель Казани, уходя от ночной погони, умудрился дважды протаранить автомобиль ГИБДД. Об инциденте, ссылаясь на сведения, полученные от дежурного офицера МВД по Татарстану, рассказали «Казанские ведомости».

Минувшей ночью инспекторы Госавтоинспекции, патрулируя Авиастроительный район города, обратили внимание на автомобиль Toyota, не без оснований полагая, что его водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские потребовали от мужчины остановиться. Но он эти требования проигнорировал и еще больше надавил на педаль газа.

По улицам Казани началась ночная погоня. Полицейским удалось быстро нагнать нарушителя и преградить ему путь. Но вот он, сдавая назад, дважды протаранил их машину.

Водитель задержан. Выяснилось, что инспекторы не зря гнались за ним: в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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