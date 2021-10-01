В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

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В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время случайно там ее запер. Обеспокоенная женщина была вынуждена обратиться к спасателям за помощью.
Второго октября в 14:19 на пульт дежурного поисково-спасательного отряда управления МЧС поступило сообщение о том, что полуторагодовалый ребенок запер ее на балконе, а сам остался в квартире без присмотра.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Им пришлось вскрывать дверь, чтобы запустить мать в жилье.
Ребенок за время ее отсутствия в квартире не пострадал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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