В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

Сегодня, 12:04

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В Коврове полуторагодовалый ребенок запер мать на балконе

В Коврове (Владимирская область) мать полуторагодовалого ребенка вышла на минутку на балкон, а малыш в это время случайно там ее запер. Обеспокоенная женщина была вынуждена обратиться к спасателям за помощью.

Второго октября в 14:19 на пульт дежурного поисково-спасательного отряда управления МЧС поступило сообщение о том, что полуторагодовалый ребенок запер ее на балконе, а сам остался в квартире без присмотра.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Им пришлось вскрывать дверь, чтобы запустить мать в жилье.

Ребенок за время ее отсутствия в квартире не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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