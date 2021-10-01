В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном

Сегодня, 13:39

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В Краснодаре припаркованные автомобили залило бетоном

В Краснодаре на припаркованные машины пролился «дождь» - да не простой, бетонный. Об инциденте сообщает издание «За рулем.Кубань», ссылаясь на очевидцев.

Все случилось в ЖК «Кубанский». Десятки автомобилей, припаркованных в радиусе сотни метров от строительства, которым занимается компания «ОБД Инвест», с большой высоты окатило бетонным раствором.

В данный момент устанавливается ущерб, нанесенный автовладельцам. В обстоятельствах, при которых на авто пролился бетонный раствор, будут разбираться сотрудники компетентных органов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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