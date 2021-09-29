В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

Сегодня, 12:29

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В Петербурге арестовали двух мужчин, задержанных в ходе 50 обысков

30 сентября Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест ранее задержанного Максима Сидорова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Как известно, Сидоров был задержан 29 сентября, после проведения в квартирах и офисах петербургских бизнесменов 50 обысков силами полиции и Службы экономической безопасности ФСБ. В доме задержанного нашли несколько паспортов на чужие имена с его фото, сменные номера на автомобиль и атрибутику ФСБ, точнее Фонда поддержки ветеранов боевых действий при управлении «С» ЦСН ФСБ РФ.

Мужчина, который ранее работал в налоговом блоке ГУ МВД, подозревается в организации преступного сообщества, связанного с покупкой и продажей несуществующих НДС. Предполагаемый руководитель группы отличился тем, что потребовал перевести свое дело на африканский язык суахили.

Помимо Сидорова, под стражу был заключен фигурант уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества Сергей Кукушкин, обвинения которому еще не предъявлены. Преступная группа занималась изготовлением поддельных бухгалтерских документов и помогала бизнесменам платить меньше налогов. В материалах дела упоминается ущерб в размере 890 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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