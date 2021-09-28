В Петербурге госпитализировали 13-летнюю девочку, которую избивает и не кормит пьяная мать

30 сентября, ночью, в полицию Выборгского района Петербурга сообщили из Педиатрического университета о 13-летней пациентке, которая рассказывала ужасные вещи.

Как выяснилось, девочку-подростка из квартиры на Тихоокеанской улице в Парголово привезли в стационар 29 сентября. У пациентки были обнаружены болезни кишечника, а также на теле у нее заметили синяки и гематомы. Со слов девочки можно понять, что ее мать ведет асоциальный образ жизни и много пьет. Школьница рассказала медикам, что мать после возлияния не кормит ее и бьет. Состояние девочки сотрудники гастроэнтерологического отделения оценили как средней тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и пытаются выяснить, при каких обстоятельствах девочка приобрела серьезное заболевание, пишет fontanka.ru .

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики и законных представителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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