В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

В Петербурге в соццентре оказалась 16-летняя девочка с многочисленными порезами и ожогами на теле.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Невским новостям» о том, что о травмах на теле подростка сообщили в полицию.

Известно, что в центр социальной помощи семье и детям 6 сентября привезли девочку-подростка. Ее отвезли с центра в детскую больницу, поскольку по всему ее телу были порезы и ожоги. Наносила она их себе сама из-за психологической травмы, либо это результат проявления жестокости со стороны других людей, источник не сообщил.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверят, где девочка могла получить такие повреждения. Информация об этом ребенке и результаты проверки попадут в районный следственный отдел ГСУ СК РФ.

Накануне стало также известно о подростке, который скончался в Петербурге, надышавшись парами аэрозольного освежителя воздуха, распыленного в пакет. Установлено, что подросток начал дышать парами освежителя летом, когда был на сборах в спортивном лагере. Об этом рассказал его друг, с которым они общаются с первого класса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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