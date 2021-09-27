В Петербурге порезы и ожоги нашли у доставленной в соццентр девочки-подростка

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В Петербурге в соццентре оказалась 16-летняя девочка с многочисленными порезами и ожогами на теле.
Источник в правоохранительных органах рассказал «Невским новостям» о том, что о травмах на теле подростка сообщили в полицию.
Известно, что в центр социальной помощи семье и детям 6 сентября привезли девочку-подростка. Ее отвезли с центра в детскую больницу, поскольку по всему ее телу были порезы и ожоги. Наносила она их себе сама из-за психологической травмы, либо это результат проявления жестокости со стороны других людей, источник не сообщил.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверят, где девочка могла получить такие повреждения. Информация об этом ребенке и результаты проверки попадут в районный следственный отдел ГСУ СК РФ.
Накануне стало также известно о подростке, который скончался в Петербурге, надышавшись парами аэрозольного освежителя воздуха, распыленного в пакет. Установлено, что подросток начал дышать парами освежителя летом, когда был на сборах в спортивном лагере. Об этом рассказал его друг, с которым они общаются с первого класса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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