Избивал и поливал кипятком: в Москве задержали мужчину за истязание сожительницы

Сегодня, 14:59

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Избивал и поливал кипятком: в Москве задержали мужчину за истязание сожительницы

В Москве задержан мужчина, который всячески измывался над своей сожительницей, и даже пытал ее. Об этом сообщает телеканал Рен ТВ

По информации телевизионщиков, прошлой ночью соседей мужчины и женщины на улице Большой Черемушкинской разбудили крики. Женщина взывала о помощи, поэтому они поспешили вызвать правоохранителей.

Когда приехали полицейские, 39-летний мужчина выскочил в подъезд и начал их «приветствовать» нецензурной бранью. Его 49-летнюю гражданскую супругу пришлось госпитализировать. Медики подозревают у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также перелом челюсти.

Рен ТВ сообщает, что сожитель ее не только регулярно избивал, но также резал ножом ноги и руки, поливал кипятком и алкоголем. Кроме этого, еще и унижал ее достоинство - справлял на нее нужду.

И это при том, что в их паре работает только супруга, муж является безработным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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