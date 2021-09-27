В крымском парке тигр откусил палец годовалому малышу

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В парке «Тайган» под Симферополем в Крыму, где содержат тигров, львов и других животных, пострадал годовалый мальчик. Один из хищников откусил ему большой палец левой руки, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.
В парке малыш был со своей 22-летней мамой. Однако она нарушила правила безопасности.
Дабы показать своему сыну хищников поближе, девушка покинула пределы безопасной зоны и подошла с ним к защитному ограждению. Мальчик оказался в опасной близости от тигра. Животное тут же схватило ребенка за руку и откусило палец.
Работники парка поспешили вызвать бригаду скорой помощи. Приехавшие медики оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшего малыша в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя.
По факту случившегося полицейские инициировали проверку. Мать мальчика сейчас опрашивают и выясняют причины нарушения правил безопасности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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