В крымском парке тигр откусил палец годовалому малышу

27-09-2021, 12:59

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В крымском парке тигр откусил палец годовалому малышу

В парке «Тайган» под Симферополем в Крыму, где содержат тигров, львов и других животных, пострадал годовалый мальчик. Один из хищников откусил ему большой палец левой руки, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

В парке малыш был со своей 22-летней мамой. Однако она нарушила правила безопасности.

Дабы показать своему сыну хищников поближе, девушка покинула пределы безопасной зоны и подошла с ним к защитному ограждению. Мальчик оказался в опасной близости от тигра. Животное тут же схватило ребенка за руку и откусило палец.

Работники парка поспешили вызвать бригаду скорой помощи. Приехавшие медики оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшего малыша в Республиканскую детскую клиническую больницу Симферополя.

По факту случившегося полицейские инициировали проверку. Мать мальчика сейчас опрашивают и выясняют причины нарушения правил безопасности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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