У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22 сентября 90-летний хозяин квартиры пригласил к себе домой знакомого фермера и устроил застолье. После посиделок с горячительными напитками хозяйка жилища на нашла под кроватью припрятанного полиэтиленового пакета с солидной суммой. Размер загадочно исчезнувших сбережений составил 5 миллионов рублей.

85-летняя женщина тут же позвонила в полицию и заявила о крупной пропаже. Вскоре домой к пенсионерам нагрянула следственно-оперативная группа. Но выйти на след вора не получилось, так как видеонаблюдения, к сожалению, у дома на Парковкой улице нет. Из квартиры были изъяты следы материи, обуви и пальцев рук, а также оперативники забрали дверной замок, пишет КП .

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о квартирной краже. Полиция уже занимается поиском гражданина, который бессовестно обокрал пенсионеров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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