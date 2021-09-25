У 90-летнего жителя Петербурга украли 5 млн рублей

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22 сентября 90-летний хозяин квартиры пригласил к себе домой знакомого фермера и устроил застолье. После посиделок с горячительными напитками хозяйка жилища на нашла под кроватью припрятанного полиэтиленового пакета с солидной суммой. Размер загадочно исчезнувших сбережений составил 5 миллионов рублей.
85-летняя женщина тут же позвонила в полицию и заявила о крупной пропаже. Вскоре домой к пенсионерам нагрянула следственно-оперативная группа. Но выйти на след вора не получилось, так как видеонаблюдения, к сожалению, у дома на Парковкой улице нет. Из квартиры были изъяты следы материи, обуви и пальцев рук, а также оперативники забрали дверной замок, пишет КП.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о квартирной краже. Полиция уже занимается поиском гражданина, который бессовестно обокрал пенсионеров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....Подробнее
Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...Подробнее
Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...Подробнее
В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по...Подробнее
Из однокомнатной квартиры двух пенсионеров в Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей. Как позже выяснилось, 22...Подробнее
Аналитики американского военного издания Military Watch назвали российский танк Т-14 «Армата» лучшим, чем танки НАТО....Подробнее
США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые...Подробнее
Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...Подробнее
Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...Подробнее
Человеческий иммунитет всегда ослабевает осенью, и тогда появляется множество возможностей, чтобы вирус проник в...Подробнее
Комментировать