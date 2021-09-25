51-летний петербуржец спрятался в пруду от изранившего его ножом самокатчика

В Петербурге 23 сентября около полуночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в пруду у дома 73 по улице Дмитрова тонет человек.

Как сообщил источник в экстренных службах Северной столицы, спасатели тут же выехали на вызов, прихватив с собой лодку, передает Фонтанка.ру .

Когда 51-летнего мужчину достали из воды, оказалось, что он истекает кровью, а на его теле множество новых ранений. Мужчина был госпитализирован в отделение шоковой реанимации в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В пресс-службе Санкт-Петербурга сообщили, что подозреваемый в покушении на убийство уже задержан во Фрунзенском районе. У него при себе был нож, которым он наносил ранения своей жертве. Установлено, что он напал на мужчину в парке Героев-Пожарных. Раненный успел спрятаться от нападавшего в водоеме, где его и увидел прохожий, который сообщил о тонущем мужчине в полицию.

Установлено, что несколько дней назад у этого же мужчины сгорела машина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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