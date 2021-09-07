В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей

В Москве правоохранители задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве отца и матери. Об этом сообщают в пресс-службе управления Следкома.

Предварительно было установлено, что 22 сентября нынешнего года парень, находясь в квартире по Полярной улице, полоснул ножом по горлу свою 54-летнюю мать. А 48-летнего отца, приводит подробности «Московский комсомолец» , с помощью этого же орудия, ударил пять раз. Родители юноши от полученных травм скончались на месте происшествия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

Издание уточняет, что ранее молодой человек находился на принудительном лечении от наркозависимости в психиатрической клинике. Поэтому не исключено, что именно из-за того, что родители его туда отправили, он обозлился и учинил кровавую расправу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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