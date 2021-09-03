В Петербурге спасателям пришлось снимать с арочных пролетов моста влюбленную парочку

У петербургских спасателей рано утром во вторник, 7 сентября, уже была работа. Им довелось спасать с арочных пролетов Большеохтинского моста влюбленную парочку.

По данным Рен ТВ, парень и девушка взобрались на опоры, чтобы встретить рассвет. Но спуститься обратно сами уже не смогли. Прохожие, увидев, как расхаживают по пролетам над проезжей частью молодые люди, принялись звонить в МЧС.

Спасатели оперативно прибыли и оказали помощь.

Используя страховочные тросы, они забрались на арки и помогли влюбленным спуститься.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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