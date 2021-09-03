В Петербурге спасателям пришлось снимать с арочных пролетов моста влюбленную парочку

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У петербургских спасателей рано утром во вторник, 7 сентября, уже была работа. Им довелось спасать с арочных пролетов Большеохтинского моста влюбленную парочку.
По данным Рен ТВ, парень и девушка взобрались на опоры, чтобы встретить рассвет. Но спуститься обратно сами уже не смогли. Прохожие, увидев, как расхаживают по пролетам над проезжей частью молодые люди, принялись звонить в МЧС.
Спасатели оперативно прибыли и оказали помощь.
Используя страховочные тросы, они забрались на арки и помогли влюбленным спуститься.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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